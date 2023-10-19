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    Пасынок Стаса Намина рассказал, как убил тещу и сына музыканта

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    12 комментариев

    39-летнему Роману Микояну предъявили обвинения в двойном убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

    По его словам, мотивом убийства стал «давний семейный конфликт». Микоян после ссоры дождался, когда его 85-летняя бабушка уснет, и совершил убийство. Затем он позвонил 30-летнему брату и попросил, чтобы тот приехал. После приезда родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его. Обвиняемый после убийств сам позвонил в полицию.

    Пасынок основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роман дал признательные показания. Тела тещи и сына музыканта нашли в частном доме в Московской области с ножевыми ранениями.

    Сам рокер Намин в комментарии «Газете.ру» заявил, что его приёмный сын Роман был «отморозком» и «мерзким человеком». Он уточнил, что никогда не считал пасынка родственником и не общался с ним много лет.

    Стас Намин (настоящее имя Анастас Алексаевич Микоян) — музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино, создатель и лидер рок-группы «Цветы», создатель и продюсер рок-группы «Парк Горького», организатор первого в СССР независимого продюсерского центра SNC, откуда вышли «Калинов мост», «Бригада С», «Моральный кодекс», «Сплин» и многие другие группы. Организатор первых в стране музыкальных фестивалей, в частности международного музыкального фестиваля мира в «Лужниках» в 1989 году.

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    УбийствоМосковская областьСтас Намин
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    Комментарии 12

    Гость19 Окт 2023 в 18:32
    Всё люди искусства легко ранимые натуры, очень тонкая, нежная психика. Понять, простить.
    +0−2
    Гость19 Окт 2023 в 18:32
    Не сошлись в мнении по одному месту из Блаженного Августина.
    +0−1
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