Пасынок Стаса Намина рассказал, как убил тещу и сына музыканта

39-летнему Роману Микояну предъявили обвинения в двойном убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

По его словам, мотивом убийства стал «давний семейный конфликт». Микоян после ссоры дождался, когда его 85-летняя бабушка уснет, и совершил убийство. Затем он позвонил 30-летнему брату и попросил, чтобы тот приехал. После приезда родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его. Обвиняемый после убийств сам позвонил в полицию.



Пасынок основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роман дал признательные показания. Тела тещи и сына музыканта нашли в частном доме в Московской области с ножевыми ранениями.