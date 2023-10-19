Пасынок Стаса Намина рассказал, как убил тещу и сына музыканта

39-летнему Роману Микояну предъявили обвинения в двойном убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.
По его словам, мотивом убийства стал «давний семейный конфликт». Микоян после ссоры дождался, когда его 85-летняя бабушка уснет, и совершил убийство. Затем он позвонил 30-летнему брату и попросил, чтобы тот приехал. После приезда родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его. Обвиняемый после убийств сам позвонил в полицию.
Пасынок основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Роман дал признательные показания. Тела тещи и сына музыканта нашли в частном доме в Московской области с ножевыми ранениями.
Сам рокер Намин в комментарии «Газете.ру» заявил, что его приёмный сын Роман был «отморозком» и «мерзким человеком». Он уточнил, что никогда не считал пасынка родственником и не общался с ним много лет.