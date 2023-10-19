Компании, которые навязывают дополнительные услуги, теперь будут штрафовать

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных услуг потребителям. Теперь за это будут штрафовать. Документ опубликовали на сайте правовой информации 19 октября.



Закон вносит статью в Административный кодекс и устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. За это грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч — для юрлиц.

Как пояснила зампред конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова, ответственность может наступить, если человек, например, покупает машину, а менеджер автосалона настойчиво предлагает ему застраховать автомобиль.