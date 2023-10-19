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    Компании, которые навязывают дополнительные услуги, теперь будут штрафовать

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    13 комментариев

    Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных услуг потребителям. Теперь за это будут штрафовать. Документ опубликовали на сайте правовой информации 19 октября.

    Закон вносит статью в Административный кодекс и устанавливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату. За это грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч — для юрлиц.

    Как пояснила зампред конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова, ответственность может наступить, если человек, например, покупает машину, а менеджер автосалона настойчиво предлагает ему застраховать автомобиль.

    Кроме того, санкции полагаются за уклонение от рассмотрения требований потребителей. За это грозят штрафы от 15 до 30 тысяч для должностных и 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

    Ранее житель Петербурга обратился в отделение почты, чтобы получить два заказных письма, а ушел с одобренным кредитом.

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    Комментарии 13

    Гость19 Окт 2023 в 16:17
    Вообще было бы здорово разработать тайных покупателей в интернете на основе нейросети
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 15:57
    про вынос мусора простыми словами сам мусорб сам и убираю за собой и за другими оплат не требую
    +0−0
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