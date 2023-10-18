Петербургский музыкант пришел получать письма на почту, а ушел с заявкой на кредит

Петербургский музыкант, лидер группы «Простые Вещи» Антон Коробейко, обратился в отделение почты на Софийской, 24, чтобы получить два заказных письма, но из-за того, что мужчина недавно поменял паспорт, потребовались новые данные. Пока выдавали письма, параллельно была одобрена заявка на кредит наличными, рассказал «Фонтанке» Коробейко.

Инцидент произошел днем 18 октября в отделении «Почты России» по адресу: Софийская ул., 24.

«Мне сказали: «У вас упрощенная система получения?» Я ответил: «Да». — «Ой, вы, наверное, паспорт поменяли». А я в 45 лет действительно поменял паспорт. [Сотрудница почты] взяла паспорт, и на мой телефон начали приходить эсэмэски. Оператор попросила назвать последние цифры из смс. Я назвал. Мне выдали письма, я ушел. Только потом я увидел, что на меня оформлен кредит наличными», — рассказал Антон Коробейко.

