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    Петербургский музыкант пришел получать письма на почту, а ушел с заявкой на кредит

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    28 комментариев

    Петербургский музыкант, лидер группы «Простые Вещи» Антон Коробейко, обратился в отделение почты на Софийской, 24, чтобы получить два заказных письма, но из-за того, что мужчина недавно поменял паспорт, потребовались новые данные. Пока выдавали письма, параллельно была одобрена заявка на кредит наличными, рассказал «Фонтанке» Коробейко.

    Инцидент произошел днем 18 октября в отделении «Почты России» по адресу: Софийская ул., 24.

    «Мне сказали: «У вас упрощенная система получения?» Я ответил: «Да». — «Ой, вы, наверное, паспорт поменяли». А я в 45 лет действительно поменял паспорт. [Сотрудница почты] взяла паспорт, и на мой телефон начали приходить эсэмэски. Оператор попросила назвать последние цифры из смс. Я назвал. Мне выдали письма, я ушел. Только потом я увидел, что на меня оформлен кредит наличными», — рассказал Антон Коробейко.

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    Мужчина вернулся, чтобы выяснить, о каком кредите идет речь, но сотрудницы почты заверили его, что его данные просто «внесли в единую базу». По телефону «Почта Банк» мужчине подтвердили, что на него висит неподтвержденная заявка на кредит наличными. «Фонтанке» Коробейко признался, что подписал в почтовом отделении «бумагу на обработку персональных данных». Документ, в котором он оставил подпись, не читал.

    С его слов, управляющая отделением отказалась с ним разговаривать. Мужчина написал заявление в полицию.

    «Мы уже разбираемся в ситуации. По результатам проверки примем соответствующее решение», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Почта Россия».

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    Комментарии 28

    Гость18 Окт 2023 в 17:47
    Это не первый и, к сожалению, не последний случай обмана людей со стороны сотрудников Почты России. Дело в том, что Почта России и Почта Банк реализовали совместное предоставление услуг своим Клиентам посредством Единой ПЭП (Простая Электронная Подпись). Новая Единая ПЭП заменяет существующие в Банке и Почте формы ПЭП. Теперь любой человек, получающий корреспонденцию "по смс", рискует еще и кредит получить в комплекте.
    +1−0
    Гость18 Окт 2023 в 17:43
    Бывает, вы слышали, что почта это дыра в бюджете?
    +0−0
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