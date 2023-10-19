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    Пожилой человек погиб на «Коле» в ДТП c BMW

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    5 комментариев

    Смертельное ДТП произошло минувшим вечером, около 22:20, на 41-м километре автодороги «Кола» в Кировском районе Ленинградской области.

    Как сообщает 19 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 56-летний водитель BMW Х3, двигаясь в сторону Мурманска, сбил 75-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте. Полиция проводит проверку.

    По данным «Фонтанки», погибший — житель посёлка Ульяновка Тосненского района. Водитель — петербуржец, в этом году нарушений ПДД за ним не числится.

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    Комментарии 5

    Гость19 Окт 2023 в 10:08
    тормоза у БМВ Х3 отсутствуют?
    +0−1
    Гость19 Окт 2023 в 10:01
    чернобурки хорошо а олени лучше
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 09:58
    😡😡😡😡😡
    +0−0
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