Пожилой человек погиб на «Коле» в ДТП c BMW

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером, около 22:20, на 41-м километре автодороги «Кола» в Кировском районе Ленинградской области.
Как сообщает 19 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 56-летний водитель BMW Х3, двигаясь в сторону Мурманска, сбил 75-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте. Полиция проводит проверку.
По данным «Фонтанки», погибший — житель посёлка Ульяновка Тосненского района. Водитель — петербуржец, в этом году нарушений ПДД за ним не числится.