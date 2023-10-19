Jewish Voice: в акции протеста в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек, задержаны 500

В антивоенных протестах в Вашингтоне, по оценкам организации «Еврейский голос за мир» (Jewish Voice for peace), приняли участие 10 тысяч человек, из них задержаны около 500, передает
В сообщении Jewish Voice for peace говорится, что 10 тысяч человек вышли на улицы, требуя «прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев».
«Фонтанка» рассказывала, что демонстранты прорвались в одно из зданий Конгресса США. Это были десятки человек. Среди прочего они призывали США остановить военную помощь Израилю.
По информации РИА Новости, около сотни задержанных вывели из здания и посадили в автобусы правоохранителей.
В среду президент США Джо Байден во время визита в Тель-Авив пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.