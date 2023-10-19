    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 0

    1 м/с, с-в

    759мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.37eur102.91

    Jewish Voice: в акции протеста в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек, задержаны 500

    3747
    18 комментариев

    В антивоенных протестах в Вашингтоне, по оценкам организации «Еврейский голос за мир» (Jewish Voice for peace), приняли участие 10 тысяч человек, из них задержаны около 500, передает 19 октября РИА Новости. Канал Fox со ссылкой на полицию сообщал, что задержаны около 300 человек.

    В сообщении Jewish Voice for peace говорится, что 10 тысяч человек вышли на улицы, требуя «прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев».

    «Фонтанка» рассказывала, что демонстранты прорвались в одно из зданий Конгресса США. Это были десятки человек. Среди прочего они призывали США остановить военную помощь Израилю.

    По информации РИА Новости, около сотни задержанных вывели из здания и посадили в автобусы правоохранителей.

    В среду президент США Джо Байден во время визита в Тель-Авив пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Арабо-израильский конфликтПалестино-израильский конфликтВойна в ИзраилеКапитолийСектор Газа
    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    Гость19 Окт 2023 в 09:56
    Вашингтон вычеркиваем.......
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 09:44
    В США появилась новая традиция по средам штурмовать Капитолий ,6 января 2021 г тоже среда, как и 18 октября 2023 г. Совпадение? Не думаю))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close