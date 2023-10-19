Jewish Voice: в акции протеста в Вашингтоне участвовали 10 тысяч человек, задержаны 500

В антивоенных протестах в Вашингтоне, по оценкам организации «Еврейский голос за мир» (Jewish Voice for peace), приняли участие 10 тысяч человек, из них задержаны около 500, передает 19 октября РИА Новости. Канал Fox со ссылкой на полицию сообщал, что задержаны около 300 человек.



В сообщении Jewish Voice for peace говорится, что 10 тысяч человек вышли на улицы, требуя «прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев».

«Фонтанка» рассказывала, что демонстранты прорвались в одно из зданий Конгресса США. Это были десятки человек. Среди прочего они призывали США остановить военную помощь Израилю.