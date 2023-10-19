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    «Та самая, муж которой…» Глава МИД Венгрии ответил премьеру Эстонии на слова о встрече Орбана с Путиным

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    7 комментариев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине. Об этом он 18 октября написал в своих соцсетях.

    Кая Каллас ранее заявила, что ей «было очень, очень неприятно» видеть, как президент Венгрии пожимал руку российскому лидеру.

    «При всем моем уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырье на российский завод на сумму € 30 млн даже после начала конфликта на Украине… Лицемерие в кубе», — отреагировал Сийярто (цитата по ТАСС).

    Скандал вокруг мужа Каллас разразился летом этого года. В СМИ появилась информация, что логистическая фирма Stark Logistics, которая частично принадлежит ее супругу Арво Халлику, продолжает работать в РФ. Премьер-министр сообщила, что «ничего не знала» до недавнего времени о бизнесе своего мужа.

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    Комментарии 7

    Свободу Лёхе!19 Окт 2023 в 02:38
    Формально, можно было бы сказать, что в Мире (в смысле - на Земле!)), есть какая-то Сила, пытающаяся всем этим управлять и, даже, в каком-то смысле, задумавшая весь этот.. Сценарий! - Но, это ведь не так? ) - Господи, слишком всё узнаваемо..) - Как тебе полёт? ) - На самом деле, серьёзно смотреть на это невозможно, с другой стороны.. - они разворовывают всё что только можно и, казалось бы - Зачем?! Чтобы не дать возможности жить Детям? В т.ч. и своим? - Получается, они.. - просто, тупы? - Господи, у тебя есть сомнения?! - Погоди, может, своим "этим" поведением, они, специально(!) и провоцируют? - Да, так они и делают! ) - Есть "мировое правительство"? ) - Господи, сговор, точно есть, тут.. - кто-кого..) - А ты за кого? ) - я за себя!..) - Экономишь Энергию? - Да, нет смысла распылять её..) - Зачем столько тебе?! ) - Ну.., я не Володин и не Слуцкий, нормально я смотрю на вопрос использования Энергии!..) - Почему не называешь их открытым текстом?..) - Господи, если честно, пошли бы они..
    +0−0
    Гость19 Окт 2023 в 02:11
    Если бы не события в прошлом, сейчас пили бы баварское, а так кругом одни дети
    +0−1
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