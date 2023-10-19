«Та самая, муж которой…» Глава МИД Венгрии ответил премьеру Эстонии на слова о встрече Орбана с Путиным

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине. Об этом он 18 октября написал в своих соцсетях.
Кая Каллас ранее заявила, что ей «было очень, очень неприятно» видеть, как президент Венгрии пожимал руку российскому лидеру.
«При всем моем уважении, это Кая Каллас, та самая Кая Каллас, муж которой, как недавно выяснилось, владел компанией, поставлявшей сырье на российский завод на сумму
Скандал вокруг мужа Каллас разразился летом этого года. В СМИ появилась информация, что логистическая фирма Stark Logistics, которая частично принадлежит ее супругу Арво Халлику, продолжает работать в РФ. Премьер-министр сообщила, что «ничего не знала» до недавнего времени о бизнесе своего мужа.