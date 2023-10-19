«Та самая, муж которой…» Глава МИД Венгрии ответил премьеру Эстонии на слова о встрече Орбана с Путиным

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине. Об этом он 18 октября написал в своих соцсетях.



Кая Каллас ранее заявила, что ей «было очень, очень неприятно» видеть, как президент Венгрии пожимал руку российскому лидеру.