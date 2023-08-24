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    Премьер-министр Эстонии: я ничего не знала о бизнесе мужа в России

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    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ничего не знала до недавнего времени о бизнесе своего мужа Арво Халлика в России. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонское государственное телерадиовещание ERR.

    «Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», — сказала она на пресс-конференции правительства.

    По словам премьер-министра Эстонии, ее муж прекратил свою деятельность в России, а сейчас услуги оказывает только одной эстонской фирме, которая прекращает свою работу в России.«У них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться», — добавила Каллас.

    Накануне стало известно о скандале вокруг предпринимательской деятельности мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас. В СМИ появилась информация, что логистическая фирма Stark Logistics, которая частично принадлежит ее супругу Арво Халлику, продолжает работать в РФ.

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