Премьер-министр Эстонии: я ничего не знала о бизнесе мужа в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ничего не знала до недавнего времени о бизнесе своего мужа Арво Халлика в России. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонское государственное телерадиовещание ERR.

«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», — сказала она на пресс-конференции правительства.

По словам премьер-министра Эстонии, ее муж прекратил свою деятельность в России, а сейчас услуги оказывает только одной эстонской фирме, которая прекращает свою работу в России.«У них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться», — добавила Каллас.