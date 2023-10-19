    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, сев

    758мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.37eur102.91

    SpaceX планирует в следующем году провести 144 запуска ракет на орбиту Земли

    131
    2 комментария

    Компания SpaceX планирует в следующем году провести 144 запуска своих ракет-носителей на орбиту Земли, передает 18 октября Интерфакс. Об этом заявил вице-президент компании Уильям Герстенмайер.

    Он отметил, что к настоящему времени SpaceX уже осуществила 74 запуска, в этом году их количество планируется довести до сотни. Также SpaceX провела испытательный полёт новой ракеты для высадки людей на Луну Starship. Попытка окончилась аварией, но и такой финал, по словам Герстенмайера, «дал специалистам большой объём полезной информации».

    Напомним, 14 октября ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников группировки глобальной сети Starlink. SpaceX является крупнейшим спутниковым интернет-оператором в мире.

    В июне сообщалось, что терминалы спутниковой связи Starlink покупает у SpaceX Пентагон. Как и услуги связи. Всё это для украинских военных — терминал отправляют в ВСУ. Спутниковая сеть Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Терминалы в том числе обеспечивают войскам Украины связь на поле боя.

    Уже к октябрю 2022 года выяснилось, что в боях в зоне СВО уничтожается около 500 спутниковых станций в месяц. Прошлой осенью поставки оборудования на 2023 год в компании SpaceX оценивали в 400 миллионов долларов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтарлинкSpaceX
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость19 Окт 2023 в 01:07
    и 365 запусков карет
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!19 Окт 2023 в 01:05
    всё для фронта всё для победы!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close