SpaceX планирует в следующем году провести 144 запуска ракет на орбиту Земли

Компания SpaceX планирует в следующем году провести 144 запуска своих ракет-носителей на орбиту Земли, передает 18 октября Интерфакс. Об этом заявил вице-президент компании Уильям Герстенмайер.
Он отметил, что к настоящему времени SpaceX уже осуществила 74 запуска, в этом году их количество планируется довести до сотни. Также SpaceX провела испытательный полёт новой ракеты для высадки людей на Луну Starship. Попытка окончилась аварией, но и такой финал, по словам Герстенмайера, «дал специалистам большой объём полезной информации».
Напомним, 14 октября ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников группировки глобальной сети Starlink. SpaceX является крупнейшим спутниковым интернет-оператором в мире.
В июне сообщалось, что терминалы спутниковой связи Starlink покупает у SpaceX Пентагон. Как и услуги связи. Всё это для украинских военных — терминал отправляют в ВСУ. Спутниковая сеть Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Терминалы в том числе обеспечивают войскам Украины связь на поле боя.
Уже к октябрю 2022 года выяснилось, что в боях в зоне СВО уничтожается около 500 спутниковых станций в месяц. Прошлой осенью поставки оборудования на 2023 год в компании SpaceX оценивали в 400 миллионов долларов.