SpaceX планирует в следующем году провести 144 запуска ракет на орбиту Земли

Компания SpaceX планирует в следующем году провести 144 запуска своих ракет-носителей на орбиту Земли, передает 18 октября Интерфакс. Об этом заявил вице-президент компании Уильям Герстенмайер.



Он отметил, что к настоящему времени SpaceX уже осуществила 74 запуска, в этом году их количество планируется довести до сотни. Также SpaceX провела испытательный полёт новой ракеты для высадки людей на Луну Starship. Попытка окончилась аварией, но и такой финал, по словам Герстенмайера, «дал специалистам большой объём полезной информации».