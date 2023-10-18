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    Горбигдата. Корпорация по обработке больших данных появится в Петербурге в 2024 году

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    Создание корпорации по агрегации и обработке больших данных планируется в Петербурге в 2024 году, об этом «Фонтанке» 18 октября рассказали в комитете по информатизации и связи. «Сейчас идет активная фаза формирования обязанностей полномочий и выполняемых задач», — сообщили там.

    Впервые о собственной дата-корпорации власти Северной столицы заговорили два года назад. В ходе презентации стратегии цифровой трансформации, которую представил вице-губернатор Станислав Казарин, эта структура будет агрегировать обезличенные пользовательские данные от банков, сотовых операторов, снабжающих организаций, а также накапливать и анализировать собственные — от городских порталов, транспорта и так далее. Предполагалось, что эти данные можно будет продавать или же предоставлять бесплатно.

    Подробнее о том, как движется цифровая трансформация в Петербурге и что ее тормозит, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    Гость18 Окт 2023 в 19:35
    Конечно, конечно.
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