В лесу под Лугой ищут пропавшую. Она рассказала о медведе и замолчала

В Лужском районе Ленинградской области четвертый день ищут 65-летнюю женщину. Она убежала от медведя и заблудилась в лесу. Об этом в среду, 18 октября, сообщает 47news со ссылкой на родственников пропавшей и волонтеров.
Женщина ушла в субботу, 14 октября, в лес. Она собирала грибы, когда ей встретился медведь. Испугалась, побежала и заблудилась. Пенсионерка успела сообщить по телефону соседке о произошедшем, но позже перестала выходить на связь. Удалось найти несколько следов обуви, но собаки не смогли взять след.
Как пишет издание, призываются добровольцы для участия в поисках пропавшей. Поиски проходят ежедневно — в них участвует значительное число людей, в том числе около 10 местных жителей.
Следующий выезд запланирован на вечер 18 октября.