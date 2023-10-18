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    В лесу под Лугой ищут пропавшую. Она рассказала о медведе и замолчала

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    4 комментария

    В Лужском районе Ленинградской области четвертый день ищут 65-летнюю женщину. Она убежала от медведя и заблудилась в лесу. Об этом в среду, 18 октября, сообщает 47news со ссылкой на родственников пропавшей и волонтеров.

    Женщина ушла в субботу, 14 октября, в лес. Она собирала грибы, когда ей встретился медведь. Испугалась, побежала и заблудилась. Пенсионерка успела сообщить по телефону соседке о произошедшем, но позже перестала выходить на связь. Удалось найти несколько следов обуви, но собаки не смогли взять след.

    Как пишет издание, призываются добровольцы для участия в поисках пропавшей. Поиски проходят ежедневно — в них участвует значительное число людей, в том числе около 10 местных жителей.

    Следующий выезд запланирован на вечер 18 октября.

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    Комментарии 4

    lykov2018 Окт 2023 в 19:49
    Медведь тоже испугался.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:48
    у кого говорити
    +0−0
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