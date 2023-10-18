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    Для импичмента президента Грузии Зурабишвили не хватило голосов

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    16 комментариев

    За начало процедуры импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили проголосовали менее ста депутатов. Для отстранения президента было необходимо как минимум сто голосов из 150, то есть две трети парламента. Трансляция заседания ведется на сайте парламента страны.

    Результаты голосования показывают, что за импичмент проголосовали 86 депутатов, один проголосовал против.

    Ранее Конституционный суд страны 6 голосами из 9 разрешил начать процедуру импичмента из-за нарушений конституции страны — Зурабишвили несколько раз ездила за границу с официальными визитами, не согласовывая их с парламентом.

    В правящей партии признавали, что импичмент вряд ли состоится — голосов будет недостаточно.

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    Комментарии 16

    Гость18 Окт 2023 в 17:19
    В Кремле траур, приспущены флаги?
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 17:16
    Раздосадованая Машка сегодня дернет полный, вместо пол
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 16:48
    Дедушка разочарован.
    +0−0
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