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    Парламент Грузии начал процедуру импичмента президента

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    2 комментария

    Дебаты в грузинском парламенте начнутся на заседании 18 октября. На повестке дня вопрос импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили.

    С журналистами перед началом заседания беседовал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он сообщил, что президента пригласили на заседание. После дебатов начнется голосование, которое и определит судьбу Зурабишвили.

    Администрация президента заявила, что обсуждение такого важного вопроса организовано неправильно, как минимум должен быть приглашен аккредитованный в Грузии дипломатический корпус.

    Ранее Констутуционный суд страны 6 голосами из 9 разрешил начать процедуру импичмента из-за нарушений конституции страны — Зурабишвили несколько раз ездила за границу с официальными визитами, не согласовывая их с парламентом.

    В правящей партии признают, что импичмент вряд ли состоится — голосов будет не достаточно, нужно 100 из 150.

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    Комментарии 2

    VKuser149292118 Окт 2023 в 11:45
    Какое отношение к сугубо внутреннему делу - процедуре импичмента президента имеют дипломаты других стран?
    +0−0
    твой отец ля18 Окт 2023 в 11:32
    господин Зе следующий?
    +0−1
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