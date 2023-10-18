Парламент Грузии начал процедуру импичмента президента

Дебаты в грузинском парламенте начнутся на заседании 18 октября. На повестке дня вопрос импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили.

С журналистами перед началом заседания беседовал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он сообщил, что президента пригласили на заседание. После дебатов начнется голосование, которое и определит судьбу Зурабишвили.

Администрация президента заявила, что обсуждение такого важного вопроса организовано неправильно, как минимум должен быть приглашен аккредитованный в Грузии дипломатический корпус.

Ранее Констутуционный суд страны 6 голосами из 9 разрешил начать процедуру импичмента из-за нарушений конституции страны — Зурабишвили несколько раз ездила за границу с официальными визитами, не согласовывая их с парламентом.