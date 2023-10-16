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    Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента

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    Конституционный суд Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила закон при выезде за рубеж. Теперь ей грозит импичмент. О решении сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя суда 16 октября.

    Заявку об импичменте в суд направила правящая партия «Грузинская мечта». Процедуру инициировали из-за того, что Зурабишвили совершала зарубежные визиты без одобрения правительства. Депутаты заявили, что это нарушает 52-ую статью Конституции Грузии. В свою очередь Зурабишвили ссылалась на 78-ю статью, которая обязывает конституционные органы обеспечить интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры.

    Суд признал, что поездки президента за границу без разрешения случились 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года. Тем самым, она нарушила конституцию.

    Теперь парламент должен вынести вопрос об импичменте на голосование. Саломе Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности, если за это решение проголосуют 100 парламентариев из 150.

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    ГрузияИмпичмент
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