Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента

Конституционный суд Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила закон при выезде за рубеж. Теперь ей грозит импичмент. О решении сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя суда 16 октября.



Заявку об импичменте в суд направила правящая партия «Грузинская мечта». Процедуру инициировали из-за того, что Зурабишвили совершала зарубежные визиты без одобрения правительства. Депутаты заявили, что это нарушает 52-ую статью Конституции Грузии. В свою очередь Зурабишвили ссылалась на 78-ю статью, которая обязывает конституционные органы обеспечить интеграцию Грузии в европейские и евроатлантические структуры.