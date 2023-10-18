Тишина и свежие цветы. Что сейчас происходит возле консульства Израиля в Петербурге

На фоне удара по больнице в Газе обстановка возле Генконсульства Израиля в Петербурге спокойная. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 18 октября.
Дарья Иванова/«Фонтанка.ру»
Генконсульство Израиля находится на Херсонской улице. Усиленной охраны возле здания нет. Как передает наш корреспондент, там стоит один охранник с рацией. К журналисту также подошла некая женщина, чтобы удостовериться, что это СМИ.
У входа в консульство также все еще лежат возложенные гвоздики. Среди них есть как старые, так и свежие цветы.
Трагедия в Газе спровоцировала протесты во многих странах. Демонстранты штурмуют посольства Израиля, США и европейских государств. Протестующие в странах Ближнего Востока требуют выгнать израильских и западных послов из страны. Подробности — в материале «Фонтанки».