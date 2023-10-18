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    Тишина и свежие цветы. Что сейчас происходит возле консульства Израиля в Петербурге

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    17 комментариев

    На фоне удара по больнице в Газе обстановка возле Генконсульства Израиля в Петербурге спокойная. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 18 октября.

    Дарья Иванова/«Фонтанка.ру»

    Генконсульство Израиля находится на Херсонской улице. Усиленной охраны возле здания нет. Как передает наш корреспондент, там стоит один охранник с рацией. К журналисту также подошла некая женщина, чтобы удостовериться, что это СМИ.

    У входа в консульство также все еще лежат возложенные гвоздики. Среди них есть как старые, так и свежие цветы.

    Фото: Дарья Иванова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Иванова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Иванова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Иванова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Иванова/«Фонтанка.ру»
    Фото: Дарья Иванова/«Фонтанка.ру»
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    Трагедия в Газе спровоцировала протесты во многих странах. Демонстранты штурмуют посольства Израиля, США и европейских государств. Протестующие в странах Ближнего Востока требуют выгнать израильских и западных послов из страны. Подробности — в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 17

    Вячеслав Русаков18 Окт 2023 в 15:57
    Всеобщее безумие.... с обеих сторон..... никто не вызывает сочувствия.....
    +1−0
    Гость18 Окт 2023 в 15:12
    Курск, Белгород, и т.д,?цветы некуда нести?
    +0−0
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