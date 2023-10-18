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    Без НДФЛ и ущемления нанимателей. Петербургский ЗакС во втором чтении сформулировал поправки в закон о реновации

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    2 комментария

    Депутаты петербургского Законодательного собрания приняли во втором чтении два законопроекта о реновации кварталов. Речь о границах переселения и о налогах.

    Документы одобрены на заседании 18 октября. Первый — это проект федеральной инициативы по изменению федерального же закона. Он предусматривает ряд уточнений. В частности, наниматели жилья тоже получают право на компенсацию своих расходов в случае расселения дома. Общее собрание по вопросу согласия на реновацию должно быть созвано по инициативе не менее чем 10 % собственников жилья в доме. Если же собрание не было проведено по каким-то причинам или на нем не было кворума, включать такой дом в программу реновации нельзя. «Фонтанка» писала о том, как этот законопроект принимали в первом чтении, и о туманных перспективах петербургской инициативы на федеральном уровне.

    Второй проект — это тоже предложение изменить федеральный закон, а именно Налоговый кодекс. Он предлагает ввести льготы для участников комплексного развития территории, аналогичные тем, что введены в Москве. Это освобождение от НДФЛ на сумму полученной компенсации, от налогообложения доходов от продажи недвижимости, от госпошлины за регистрацию прав на новое жилье, налоговый вычет на сумму расходов в связи с реновацией.

    Ранее Смольный решил продлить мораторий на реализацию положений о комплексном развитии территорий (оно же — реновация) еще на год — до января 2025-го.

    Городской закон о КРТ был принят ЗакСобранием города в конце июня и взволновал город. Он относится к панельным хрущевкам 1957–1970 годов постройки. Главные претензии горожан касаются отсутствия ограничений для переселения попавших под реновацию домов — это может быть любая точка в границах Петербурга. Жители опасаются, что из кварталов с развитой инфраструктурой попадут в «человейники» на окраинах города. Кроме того, закон не гарантирует собственникам квартир (в отличие от нанимателей) получение равнозначного жилья.

    В сентябре был создан общественный штаб по реновации, в который вошли депутаты, жители в качестве представителей от районов, эксперты и профильные чиновники. Первое заседание состоялось 28 сентября. В прошлом году действие закона частично приостановили до 2024 года.

    В августе в Петербурге был подан первый коллективный иск о признании недействующим регионального закона о КРТ. По подсчетам депутатов, потенциально под реновацию могут подпасть около миллиона горожан.

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    Комментарии 2

    Гость18 Окт 2023 в 13:52
    Следите за руками: разнообразные поправки планируется внедрить в ф/з и кодекс, а сама реновация проводится по городскому закону, который сейчас "заморожен", но содержательно никак не меняется.
    +1−0
    Эд Хэммет18 Окт 2023 в 13:45
    Трудно придумать ещё более воровской и антинародный проект, чем реновация. Территория, застроенная сейчас в основном 5-этажными хрущевками, будет зачищена. А затем на ней возведут человейники более 20 этажей каждый. Известный в прошлом боксер, а ныне депутат Валуев признался, что является владельцем около 20 квартир в старых домах, которые использует в коммерческих целях. Стало быть, г-н Валуев получит 20 квартир в новых домах. А за чей счёт банкет? Конечно же, за счет городского бюджета.
    +1−0
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