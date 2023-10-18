Без НДФЛ и ущемления нанимателей. Петербургский ЗакС во втором чтении сформулировал поправки в закон о реновации

Депутаты петербургского Законодательного собрания приняли во втором чтении два законопроекта о реновации кварталов. Речь о границах переселения и о налогах.

Документы одобрены на заседании 18 октября. Первый — это проект федеральной инициативы по изменению федерального же закона. Он предусматривает ряд уточнений. В частности, наниматели жилья тоже получают право на компенсацию своих расходов в случае расселения дома. Общее собрание по вопросу согласия на реновацию должно быть созвано по инициативе не менее чем 10 % собственников жилья в доме. Если же собрание не было проведено по каким-то причинам или на нем не было кворума, включать такой дом в программу реновации нельзя. «Фонтанка» писала о том, как этот законопроект принимали в первом чтении, и о туманных перспективах петербургской инициативы на федеральном уровне.