ЗакС Петербурга предложил подправить федеральный закон о «новой» реновации

Заксобрание Петербурга в первом чтении на заседании 11 октября приняло проект федеральной инициативы, которая предлагает смягчить закон о комплексном развитии территории (КРТ), передает корреспондент «Фонтанки».

Авторами выступили единороссы Денис Четырбок и Валерий Гарнец, замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Как рассказал Четырбок, речь идет об изменении Градостроительного и Жилищного кодексов — это результат деятельности рабочих групп Общественного штаба по КРТ, созданного в 2022 году. Первое и самое основное — география расселения, говорит депутат. Федеральное законодательство оперирует понятием городского округа. Авторы предложили дать регионам право самостоятельно устанавливать, в каких границах — муниципального образования, квартала, района — будет проводиться переселение.

Участие в программе должно быть добровольным, констатировал спикер, поэтому авторы предложили, чтобы попасть в программу можно было только тогда, когда жильцы на общем собрании проголосовали «за». В действующей редакции возможно включить в КРТ дома, которые попали в проект, но не провели вовремя собрание или не смогли проголосовать по вопросу из-за нехватки участников. Кроме того, указывается, что субъекты могут установить равноценные компенсации и собственникам, и нанимателям жилья. Четырбок в ответ на вопрос о перспективах принятия инициативы Петербурга в Госдуме напомнил, что в парламенте заседают 450 депутатов, но в то же время, если у Москвы есть свой закон о реновации, будет справедливо, если и у Петербурга появится аналогичная возможность.

«Возможно, нынешний документ не столь категоричный, как бы нам хотелось. Мы двигались на ощупь», — рассказала глава фракции «Справедливой России — За правду!» Марина Шишкина.

Ранее совет законодателей рекомендовал не вносить в Госдуму инициативу, однако Четырбок уточнил, что в первом чтении парламенту предстоит проголосовать за изначальный вариант, однако ко второму чтению уже практически готовы поправки, которые учитывают высказанные замечания. «Фонтанка» рассказывала, почему перспективы принятия инициативы туманны.

Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский раскритиковал заключение совета законодателей и предложил коллегам по парламенту направить запрос от имени ЗакСа в Конституционный суд с просьбой проверить на конституционность положения Градостроительного и Жилищного кодексов о КРТ. Такой проект, добавил депутат, юристы уже готовят.

Также депутат обратил внимание на необходимость корректировки городского закона о КРТ. Накануне Смольный предложил продлить «заморозку» отдельных положений закона еще на год — до 1 января 2025 года.