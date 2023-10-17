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    Уголовное дело возбудили на пиарщика Вуйму после инцидента на «Сестрорецком болоте»

    1926
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    Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении пиарщика Антона Вуймы. Об этом он сам 17 октября рассказал в своем новом видео. Также на постановление о начале производства ссылается петербургский телеграм-канал «Ротонда».

    В основу уголовного дела лег инцидент на «Сестрорецком болоте». Вуйма с супругой прибыли в заказник на моторной лодке. В ходе разбирательства один из инспекторов охраны окружающей среды оказался в воде. По мнению следствия, Вуйма причинил инспектору «физическую боль и моральный вред». Пиарщик считает, что дело против него сфабриковано.

    Еще до возбуждения уголовного дела Вуйма обвинил инспекторов по 11 уголовным статьям. Подробнее о самом инциденте можно прочесть здесь.

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    Вуйма
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