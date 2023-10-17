«Я террористка, я везу бомбу». Девушка устроила скандал на вокзале Петербурга

Правоохранители привлекли к ответственности девушку за скандал на Московском вокзале в Петербурге. Она отказывалась проходить досмотр и кричала, что везет бомбу. Об этом сообщает полиция на транспорте (УТ МВД ПО СЗФО) 17 октября.
При входе на вокзал 20-летняя уроженка Крыма отказалась пропускать свою ручную кладь через ленту интроскопа для проверки. При этом девушка вела себя агрессивно, нецензурно выражалась и заявляла, что она террористка.
«Вы не имеете права проверять мою продукцию», — говорит нарушительница порядка на видео.
УТ МВД ПО СЗФО
Правоохранители доставили дебоширку в дежурную часть. Там в отношении девушки составили два протокола об административных правонарушениях: за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности и мелкое хулиганство.
Ранее полет для пассажирки рейса Петербург — Калининград закончился административным делом. Она закурила в салоне самолета.