«Я террористка, я везу бомбу». Девушка устроила скандал на вокзале Петербурга

Правоохранители привлекли к ответственности девушку за скандал на Московском вокзале в Петербурге. Она отказывалась проходить досмотр и кричала, что везет бомбу. Об этом сообщает полиция на транспорте (УТ МВД ПО СЗФО) 17 октября.

При входе на вокзал 20-летняя уроженка Крыма отказалась пропускать свою ручную кладь через ленту интроскопа для проверки. При этом девушка вела себя агрессивно, нецензурно выражалась и заявляла, что она террористка.

«Вы не имеете права проверять мою продукцию», — говорит нарушительница порядка на видео.