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    «Я террористка, я везу бомбу». Девушка устроила скандал на вокзале Петербурга

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    Правоохранители привлекли к ответственности девушку за скандал на Московском вокзале в Петербурге. Она отказывалась проходить досмотр и кричала, что везет бомбу. Об этом сообщает полиция на транспорте (УТ МВД ПО СЗФО) 17 октября.

    При входе на вокзал 20-летняя уроженка Крыма отказалась пропускать свою ручную кладь через ленту интроскопа для проверки. При этом девушка вела себя агрессивно, нецензурно выражалась и заявляла, что она террористка.

    «Вы не имеете права проверять мою продукцию», — говорит нарушительница порядка на видео.

    УТ МВД ПО СЗФО

    Правоохранители доставили дебоширку в дежурную часть. Там в отношении девушки составили два протокола об административных правонарушениях: за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности и мелкое хулиганство.

    Ранее полет для пассажирки рейса Петербург — Калининград закончился административным делом. Она закурила в салоне самолета.

    СкандалМосковский вокзал
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    Комментарии 16

    Гость17 Окт 2023 в 19:02
    Культурные крымсчане)
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