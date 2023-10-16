В Храброво прилетевший из Петербурга самолёт встречала полиция. Отличилась пассажирка

Короткий перелёт из Петербурга в Калининград оказался слишком долгим для пассажирки с вредной привычкой. Она не рассчитала силы и готовится платить.



Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 16 октября, без происшествий не обошёлся полёт из Пулково в Храброво в минувшие выходные. Тяга к курению пересилила волю 40-летней жительницы Петербурга. Женщина уединилась в туалетной кабине с сигаретой, но не осталась незамеченной.

