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    В Храброво прилетевший из Петербурга самолёт встречала полиция. Отличилась пассажирка

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    7 комментариев

    Короткий перелёт из Петербурга в Калининград оказался слишком долгим для пассажирки с вредной привычкой. Она не рассчитала силы и готовится платить.

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 16 октября, без происшествий не обошёлся полёт из Пулково в Храброво в минувшие выходные. Тяга к курению пересилила волю 40-летней жительницы Петербурга. Женщина уединилась в туалетной кабине с сигаретой, но не осталась незамеченной.

    На стоянку самолётов в Калининграде вызвали транспортную полицию. Пассажирку проводили в дежурную часть линейного отдела в аэропорту, где вручили протокол за нарушение запрета курения табака. Первая часть статьи 6.24 КоАП влечёт штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, пассажир рискует угодить в чёрный список авиакомпании. Некоторым приходится платить кратно больше — перевозчик вправе потребовать возмещения убытков через суд.

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    СамолетКурениеШтраф
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    Комментарии 6

    Гость16 Окт 2023 в 11:51
    увы, миновал золотой век авиации: когда в самолетах можно было курить, угощали коньяком и стюардессы были не хуже моделей.
    +1−0
    Гость16 Окт 2023 в 11:28
    женщинам можно покурить, но только чуть чуть
    +0−0
    26184725116 Окт 2023 в 11:25
    Понятно - нарушение, штраф.

    А убытки-то у авиакомпании какие?
    +0−0
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