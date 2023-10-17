Египет и Иордания отказались принимать беженцев из сектора Газа

Жители обстреливаемого сектора Газа оказались без возможности бежать в граничащий Египет или в Иорданию. Власти этих стран не хотят принимать беженцев, король Иордании заявил об этом публично.

«Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев — ни в Иордании, ни в Египте», — заявил король Иордании Абдалла II во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Их слова приводит газета Financial Times. По мнению короля, проблему надо решать внутри сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан, чтобы не перекладывать ее на плечи других государств.