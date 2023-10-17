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    Египет и Иордания отказались принимать беженцев из сектора Газа

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    Жители обстреливаемого сектора Газа оказались без возможности бежать в граничащий Египет или в Иорданию. Власти этих стран не хотят принимать беженцев, король Иордании заявил об этом публично.

    «Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев — ни в Иордании, ни в Египте», — заявил король Иордании Абдалла II во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Их слова приводит газета Financial Times. По мнению короля, проблему надо решать внутри сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан, чтобы не перекладывать ее на плечи других государств.

    FT пишет, что власти Египта «очень злы», поскольку мировое сообщество давит на них по поводу беженцев.

    «Вы хотите, чтобы мы приняли 1 млн человек? Что ж, я собираюсь отправить их в Европу», — заявил европейский чиновник, который процитировал своего египетского коллегу (цитата по ТАСС).

    В разговоре с Financial Times заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что Каир с самого начала действовал конструктивно в вопросе оказания помощи жителям Газы, но что касается открытия границ для жителей Газы, то тут Египет выступает категорически против. Он отметил, что Египет готов пропустить гуманитарную помощь, но не пускать в страну этих граждан. Власти Израиля занимают противоположную позицию — они согласны выпустить людей из сектора Газа, но не готовы пропускать гуманитарную помощь. Из-за этого ситуация зашла в тупик, уверен он.

    17 октября представители ХАМАС назвали условия освобождения заложников, захваченных на юге Израиля. Им обещают дать свободу, если из израильских тюрем будут выпущены 6 тысяч палестинцев. Среди заложников — граждане РФ.

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