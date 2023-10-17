Верховный суд разъяснил, в каком случае положена выплата за ущерб из-за падения веток на машину

Присутствие ветра или неправильная парковка не могут стать причинами для отказа в компенсации из-за падения веток на автомобиль. Такое определение вынес Верховный суд РФ. Дело изучило агентство правовой и судебной информации 17 октября.



Все началось в 2021 году с судебного разбирательства между туристом и гостиницей в Сочи. Истец — владелец BMW — заявил, что во время сильного ветра на его машину, припаркованную на территории комплекса, упала ветка и повредила авто. Он попросил взыскать с владельцев отеля компенсацию в 633 тысячи рублей. Однако в этом ему отказали сразу три судебные инстанции.