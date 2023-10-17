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    Верховный суд разъяснил, в каком случае положена выплата за ущерб из-за падения веток на машину

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    Присутствие ветра или неправильная парковка не могут стать причинами для отказа в компенсации из-за падения веток на автомобиль. Такое определение вынес Верховный суд РФ. Дело изучило агентство правовой и судебной информации 17 октября.

    Все началось в 2021 году с судебного разбирательства между туристом и гостиницей в Сочи. Истец — владелец BMW — заявил, что во время сильного ветра на его машину, припаркованную на территории комплекса, упала ветка и повредила авто. Он попросил взыскать с владельцев отеля компенсацию в 633 тысячи рублей. Однако в этом ему отказали сразу три судебные инстанции.

    Суды указывали, что истец не был постояльцем гостиницы, поэтому якобы не мог пользоваться парковкой, а также ссылались на плохую погоду в день инцидента. Владелец BMW заявлял, что за парковку он заплатил, а ветер с порывами до 22 м/с и гроза не считаются чрезвычайной ситуацией, при которой ответчик может не выплачивать ущерб за поврежденное имущество.

    Его доводы частично подтвердил Верховный суд. Там определили, что, согласно Закону о защите прав потребителей, потерпевший может требовать компенсацию вне зависимости от договорных обязательств, например проживания в гостинице. Также владельцы апартаментов не смогли доказать, что ущерб был нанесен вследствие непреодолимой силы. Кроме того, в данном случае сама гостиница должна была доказывать свою невиновность, однако суды почему-то обязывали владельца доказывать вину гостиницы.

    В итоге Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

    Ранее от шквалистого ветра в Петербурге пострадали шесть автомобилей.

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