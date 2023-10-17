Петербурженка так спешила встать на биржу, что, попав под машину, отказалась вызвать ГИБДД

Судебные приставы взыскали с автомобилиста в Петербурге компенсацию за наезд на пешехода. Пострадавшая женщина в спешке отказалась оформлять ДТП на месте, но потом стребовала деньги через суд.
В Василеостровский районный отдел судебных приставов поступили документы о взыскании 80 тысяч рублей с 53-летнего водителя, сообщает 17 октября пресс-служба ГУФССП по Петербургу. Выяснилось, что мужчина попал в ДТП с пешеходом: сдавая назад на проезжей части, сбил женщину. По словам автомобилиста, он пытался вызвать ГИБДД, но потерпевшая настоятельно просила не делать этого, потому что опаздывала в МФЦ для постановки на учет на биржу труда.
Водитель помог женщине добраться до МФЦ и сопровождал, пока та получала государственную услугу, а затем передал деньги на возможные расходы на лекарства. От госпитализации пострадавшая отказалась и после МФЦ сама поехала в травмпункт. Оказалось, что полученные травмы были серьезнее, чем она думала: женщина получила сотрясение мозга и перелом носа. Пострадавшая поспешила обратиться в суд, и тот постановил взыскать с водителя компенсацию морального вреда.
Судебный пристав уведомил автомобилиста о возбуждении исполнительного производства и последствия неуплаты долга. Вскоре вся нужная сумма поступила на счет ведомства и затем была передана пострадавшей.