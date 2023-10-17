Петербурженка так спешила встать на биржу, что, попав под машину, отказалась вызвать ГИБДД

Судебные приставы взыскали с автомобилиста в Петербурге компенсацию за наезд на пешехода. Пострадавшая женщина в спешке отказалась оформлять ДТП на месте, но потом стребовала деньги через суд.



В Василеостровский районный отдел судебных приставов поступили документы о взыскании 80 тысяч рублей с 53-летнего водителя, сообщает 17 октября пресс-служба ГУФССП по Петербургу. Выяснилось, что мужчина попал в ДТП с пешеходом: сдавая назад на проезжей части, сбил женщину. По словам автомобилиста, он пытался вызвать ГИБДД, но потерпевшая настоятельно просила не делать этого, потому что опаздывала в МФЦ для постановки на учет на биржу труда.