Китаец задержан после ДТП с туристами в Приморье. За 27 лет у него ни одного штрафа

После смертельного ДТП в Приморье задержан водитель автобуса. Это 50-летний гражданин Китая, за 27 лет водительского стажа у него нет ни одного штрафа. Во время поездки он был трезв. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление МВД.



По данным PrimaMedia, в аварии погибли две пассажирки: 81-летняя женщина и 56-летняя — педагог из Владивостока, которая преподавала в ВВГУ и ДВФУ. В районную больницу в Славянке после ДТП поступили 29 пострадавших. По результатам осмотра 18 из них госпитализировали. Впоследствии девять человек доставили во Владивосток, одна пациентка покинула отделение.

