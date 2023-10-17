Китаец задержан после ДТП с туристами в Приморье. За 27 лет у него ни одного штрафа

После смертельного ДТП в Приморье задержан водитель автобуса. Это 50-летний гражданин Китая, за 27 лет водительского стажа у него нет ни одного штрафа. Во время поездки он был трезв. Об этом 17 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление МВД.
По данным PrimaMedia, в аварии погибли две пассажирки: 81-летняя женщина и 56-летняя — педагог из Владивостока, которая преподавала в ВВГУ и ДВФУ. В районную больницу в Славянке после ДТП поступили 29 пострадавших. По результатам осмотра 18 из них госпитализировали. Впоследствии девять человек доставили во Владивосток, одна пациентка покинула отделение.
Утром 16 октября в Хасанском районе Приморья туристический автобус, перевозивший 51-го пассажира, съехал в кювет на 74-м километре автодороги Раздольное — Хасан и опрокинулся. По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим. СУ СК РФ по Приморскому краю возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статье 264 УК РФ (нарушение ПДД). По информации Ассоциации туроператоров, это мог быть шопинг-тур. По данным источников РИА Новости, автобус принадлежит китайскому предприятию. Тур организовали две фирмы: из России и Китая, туристы ездили по маршруту Уссурийск — Хуньчунь — Яньцзи, часть их выехала из России 9 октября, часть — 13 октября.