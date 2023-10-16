В НИИ Джанелидзе спасают мужчину, отравившегося грибами

В отделении токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе закончился ужин для 37-летнего приезжего из Сызрани.



Накануне мужчина обратился за помощью в Александровскую больницу, но надолго там не задержался, стало известно «Фонтанке» 16 октября. Из приёмного покоя в ночь на понедельник его в состоянии средней степени тяжести увезли в токсикологию с отравлением ядовитыми веществами, которые содержатся в грибах. Где и что он ел, выясняется.



Помимо отравления у пациента в двух местах сломана нога. По предварительным данным, у него были судороги.

