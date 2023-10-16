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    За взятку в 14 миллионов. Главу жилищного агентства Петербурга приговорили к восьми годам условно

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    Экс-главу жилищного агентства Колпинского района Петербурга Марию Орлову приговорили к 8 годам условно за получение крупной взятки. Она признала вину и раскаялась. Об этом сообщает пресс-служба городских судов Петербурга 16 октября.

    Выяснилось, что, будучи директором ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района», Орлова вместе с замглавы Колпино Алексеем Жуковым создали целую схему для получения денег.

    Они узнали от гендиректора «ЖКС № 1 Колпинского района», что между сервисом и компанией «Питер-Трейд» заключен договор на оказание услуг по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворов Колпинского и Пушкинского районов. Тогда Жуков и Орлова воспользовались своим авторитетом и привлекли директора ЖКС № 1 в качестве посредника, чтобы он передавал им взятки. За деньги Орлова и Жуков обещали «Питер-Трейд» сохранение текущего договора, а также заключение других контрактов в будущем и беспроблемное подписание актов выполненных работ.

    Директор «Питер-Трейд» согласился на условия и неоднократно передавал взятки в 1,5 млн рублей, из которых 350 тысяч шли директору ЖКС №1 за посредничество, а остальное — Жукову и Орловой.

    Но затем посредник уволился, и тогда Жуков и Орлова предложили директору фирмы передавать деньги лично им на руки. Кроме того, они попросили поучаствовать «Питер-Трейд» в конкурсе на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий Колпино, а после заключения договора с ЖКС № 2 передавать им 25 % от поступивших денег. «Питер-Трейд» согласился и на это.

    Всего в период с июля 2018-го по август 2020 года Орлова и Жуков получили более 28 миллионов рублей, часть из которых — почти 14 миллионов — Орлова забрала себе.

    Замглавы Алексея Жукова задержали 13 августа 2020 года с конвертом с деньгами. Позже он заключил сделку со следствием, и после этого обвинение предъявили Марии Орловой.

    В январе 2022 года Жукова приговорили к 5 годам условно. Он признал вину.

    Мария Орлова также полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей 8 лет условно с испытательным сроком 5 лет и лишил права занимать должности на госслужбе в течение 5 лет.

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