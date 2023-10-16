За взятку в 14 миллионов. Главу жилищного агентства Петербурга приговорили к восьми годам условно

Экс-главу жилищного агентства Колпинского района Петербурга Марию Орлову приговорили к 8 годам условно за получение крупной взятки. Она признала вину и раскаялась. Об этом сообщает пресс-служба городских судов Петербурга 16 октября.



Выяснилось, что, будучи директором ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района», Орлова вместе с замглавы Колпино Алексеем Жуковым создали целую схему для получения денег.



Они узнали от гендиректора «ЖКС № 1 Колпинского района», что между сервисом и компанией «Питер-Трейд» заключен договор на оказание услуг по санитарному содержанию общего имущества и уборке дворов Колпинского и Пушкинского районов. Тогда Жуков и Орлова воспользовались своим авторитетом и привлекли директора ЖКС № 1 в качестве посредника, чтобы он передавал им взятки. За деньги Орлова и Жуков обещали «Питер-Трейд» сохранение текущего договора, а также заключение других контрактов в будущем и беспроблемное подписание актов выполненных работ.

