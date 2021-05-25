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Полиция задержала главу ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района». Ей вменяют особо крупную взятку

Глава Жилищного агентства Колпинского района задержана по делу о взятке

Глава Жилищного агентства Колпинского района Мария Орлова задержана 25 мая. Она проходит по делу об особо крупной взятке.

О задержании Орловой сообщило издание DeltaNews, информацию подтверждают несколько источников «Фонтанки» в правоохранительных органах. По их словам в материалах уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получении взятки в особо крупном размере) значится сумма более 6 млн рублей.

Напомним, ранее дела по той же статье были возбуждены в отношении бывшего замглавы Колпинского района Алексея Жукова. Изначально ему вменяли взятку в крупном размере (чуть более 400 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по уборке дворов с последующей оплатой и покровительством). Жукова задержали с конвертом. Позже образовались еще три дела, на этот раз — по особо крупному мздоимству — более 26 млн рублей. Жуков вину признал, он находится под домашним арестом.

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Комментарии (9)

264901471
Не поделилась
DimDimych
Посодют... Не сажают если больше лярда украдено, если больше 10 лярдов, то и наградить могут. Я тут какие-то миллионы, конечно посадят года на три. Вот если бы взятка тысяч 200 рублей была бы, то тут 8 лет строгача.
vic_5e4cd1938d1a8
Наказание за взятки должно быть очень быстрым, жестоким и общественнонаглядным, демонстративным
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