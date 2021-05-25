Полиция задержала главу ГКУ «Жилищное агентство Колпинского района». Ей вменяют особо крупную взятку

О задержании Орловой сообщило издание DeltaNews, информацию подтверждают несколько источников «Фонтанки» в правоохранительных органах. По их словам в материалах уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получении взятки в особо крупном размере) значится сумма более 6 млн рублей.



Напомним, ранее дела по той же статье были возбуждены в отношении бывшего замглавы Колпинского района Алексея Жукова. Изначально ему вменяли взятку в крупном размере (чуть более 400 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по уборке дворов с последующей оплатой и покровительством). Жукова задержали с конвертом. Позже образовались еще три дела, на этот раз — по особо крупному мздоимству — более 26 млн рублей. Жуков вину признал, он находится под домашним арестом.

