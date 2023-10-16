В центре Петербурга в коммуналке бездомного трубой забили в день рождения

Тело мужчины нашли в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе. Его предполагаемый убийца был рядом.



В полицию из квартиры дома 93 по набережной реки Фонтанки позвонили накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 октября. Жительница коммунальной квартиры сообщила, что нашла в ней тело мужчины.



На место прибыла следственно-оперативная группа. В коммуналке нашли мертвого 45-летнего бездомного. Он погиб в день рождения.



По предварительной информации, в квартире задержали подозреваемого — 44-летнего жителя Всеволожского района. Он якобы пришел в гости и в ходе конфликта нанес несколько ударов другому гостю металлической трубой. От полученных травм пострадавший скончался.

