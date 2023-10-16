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    В центре Петербурга в коммуналке бездомного трубой забили в день рождения

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    9 комментариев

    Тело мужчины нашли в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе. Его предполагаемый убийца был рядом.

    В полицию из квартиры дома 93 по набережной реки Фонтанки позвонили накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 октября. Жительница коммунальной квартиры сообщила, что нашла в ней тело мужчины.

    На место прибыла следственно-оперативная группа. В коммуналке нашли мертвого 45-летнего бездомного. Он погиб в день рождения.

    По предварительной информации, в квартире задержали подозреваемого — 44-летнего жителя Всеволожского района. Он якобы пришел в гости и в ходе конфликта нанес несколько ударов другому гостю металлической трубой. От полученных травм пострадавший скончался.

    Подозреваемого задержали.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и определении меры пресечения.

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    Комментарии 9

    Гость16 Окт 2023 в 09:45
    дом от дрова около моста на траве дрова на траве дрова не руби дрова на траве двора
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:43
    трубой или газеткой или ломиком в газетку завернутым? ТОВАРИШИ смишники от сми. в вашем деле любая деталь имеет значение для следствия.
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:40
    раньше был Ленинград, теперь Петербург
    +0−0
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