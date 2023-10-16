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    Прокуратура Петербурга устанавливает обстоятельства того, как первоклассник вернулся из школы с переломом позвоночника

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    11 комментариев

    Первоклассник получил травму позвоночника во время перемены в школе Приморского района.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 16 октября, инцидент произошел в учебном заведении на Аэродромной улице. На данный момент известно, что трое школьников взяли семилетнего мальчика за руки и за ноги, раскачали и бросили спиной об стол.

    В больнице, куда привезли пострадавшего, у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

    По данным «Фонтанки», все произошло 13 октября на перемене между первым и вторым уроком. Первоклассники в коридоре бегали и толкались. Классный руководитель сделал им замечание, после этого к ней обратился пострадавший, который сказал, что мальчики тянули его со скамейки и он упал. Ребенка сразу отвели в медкабинет и позвонили маме. Первоклассник досидел до конца уроков и не жаловался на самочувствие.

    Прокуратура устанавливает причины и условия произошедшего.

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    Комментарии 11

    Гость16 Окт 2023 в 09:20
    Тлетворное. Т-9 шалит .
    +0−0
    Гость16 Окт 2023 в 09:17
    Все учащиеся были одеты в школьную форму ? Это к слову о необходимости школьной формы и растительном влиянии джинсов
    +0−1
    Гость16 Окт 2023 в 09:09
    Перелом позвоночника и компрессионный перелом позвонка - две большие разницы.
    +0−0
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