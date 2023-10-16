Прокуратура Петербурга устанавливает обстоятельства того, как первоклассник вернулся из школы с переломом позвоночника

Первоклассник получил травму позвоночника во время перемены в школе Приморского района.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 16 октября, инцидент произошел в учебном заведении на Аэродромной улице. На данный момент известно, что трое школьников взяли семилетнего мальчика за руки и за ноги, раскачали и бросили спиной об стол.



В больнице, куда привезли пострадавшего, у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.



По данным «Фонтанки», все произошло 13 октября на перемене между первым и вторым уроком. Первоклассники в коридоре бегали и толкались. Классный руководитель сделал им замечание, после этого к ней обратился пострадавший, который сказал, что мальчики тянули его со скамейки и он упал. Ребенка сразу отвели в медкабинет и позвонили маме. Первоклассник досидел до конца уроков и не жаловался на самочувствие.

