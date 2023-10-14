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    Ограбившего Сбербанк в Парголово отправили подумать в СИЗО

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    Выборгский районный суд заключил под стражу Вадима Степановича, обвиняемого в разбое (ч.3 ст.162 УК РФ). Таков был результат приключений в Парголово.

    Как рассказали 14 октября в объединенной пресс-службе судов города, утром 13 октября, по данным следствия, фигурант зашел в помещение Сбербанка на улице Меркурьева и начал угрожать старшему менеджеру по обслуживанию предметом, похожим на пистолет. Мужчина требовал денег. Камера сняла, как мужчина с пистолетом принуждает сотрудницу провести его к кассам. «Фонтанка» показывала эти кадры. В итоге он сумел заполучить 498 576 рублей, 10 долларов и 880 евро. С места преступления злодей скрылся.

    Вскоре после налета удалось установить его личность. Также выяснилось, что с места преступления подозреваемый уехал на такси. Через пять часов после ограбления налетчика задержали у него же дома в карельском городе Лахденпохья. Там же нашли похищенные деньги и пистолет, который оказался пневматическим. В субботу ему было предъявлено обвинение.

    Степанович и его защитник против ареста не возражали. Обвиняемого отправили под стражу до 12 декабря.

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    Комментарии 1

    Гость14 Окт 2023 в 17:51
    молодец
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