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    ХАМАС заявил о гибели девяти заложников в результате атаки Израиля

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    Девять заложников, находящихся в руках ХАМАС, погибли в результате бомбардировок со стороны Израиля за минувшие сутки. Об этом 14 октября заявили в организации, пишет ТАСС.

    По данным ХАМАС, среди жертв оказались четверо иностранцев. Их национальность не раскрывается.

    Накануне военное крыло палестинской группировки ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что в результате авиаударов по сектору Газа погибли 13 заложников.

    Ранее сообщалось, что число погибших россиян в Израиле после атаки ХАМАС возросло до 16. Восемь граждан РФ числятся пропавшими без вести. Как минимум один россиянин, предварительно, находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа.

    Утром в субботу ЦАХАЛ сообщил, что в плену у ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц. ХАМАС заявлял, что среди захваченных в плен в Израиле «десятки» людей с двойным гражданством, в том числе с российским и китайским.

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    Комментарии 27

    Avs715314 Окт 2023 в 17:24
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