ХАМАС заявил о гибели девяти заложников в результате атаки Израиля

Девять заложников, находящихся в руках ХАМАС, погибли в результате бомбардировок со стороны Израиля за минувшие сутки. Об этом 14 октября заявили в организации, пишет ТАСС.



По данным ХАМАС, среди жертв оказались четверо иностранцев. Их национальность не раскрывается.



Накануне военное крыло палестинской группировки ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило, что в результате авиаударов по сектору Газа погибли 13 заложников.



Ранее сообщалось, что число погибших россиян в Израиле после атаки ХАМАС возросло до 16. Восемь граждан РФ числятся пропавшими без вести. Как минимум один россиянин, предварительно, находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа.