«Без ручек за рулем». Роман Костомаров успешно осваивает автомобиль

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после выхода из комы сел за руль. 14 октября он опубликовал видео из салона автомобиля с подписью: «Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны».
За кадром слышен голос дочери Костомарова, которая подбадривает отца. «Ты красавчик, папа», — говорит девушка. «Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем», — отвечает спортсмен.
В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с симптомами ковида. Болезнь развивалась стремительно, спортсмен впал в кому и лишился стоп и кистей из-за некроза. Несколько раз олимпийский чемпион был на грани жизни и смерти. В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке, после чего начался процесс реабилитации. Костомаров быстро восстанавливается. Он уже освоил протезы, а в конце августа даже вышел на лед.