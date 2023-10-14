    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, южн

    741мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.31eur102.55

    «Без ручек за рулем». Роман Костомаров успешно осваивает автомобиль

    359
    3 комментария

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после выхода из комы сел за руль. 14 октября он опубликовал видео из салона автомобиля с подписью: «Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны».

    Роман Костомаров

    За кадром слышен голос дочери Костомарова, которая подбадривает отца. «Ты красавчик, папа», — говорит девушка. «Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем», — отвечает спортсмен.

    В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с симптомами ковида. Болезнь развивалась стремительно, спортсмен впал в кому и лишился стоп и кистей из-за некроза. Несколько раз олимпийский чемпион был на грани жизни и смерти. В начале июля его выписали из больницы в Коммунарке, после чего начался процесс реабилитации. Костомаров быстро восстанавливается. Он уже освоил протезы, а в конце августа даже вышел на лед.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close