Утро будет «желтым». Петербуржцев предупреждают об ухудшении погоды в субботу и воскресенье

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий, сообщила вечером 13 октября пресс-служба губернатора города.
Предупреждение будет действовать с 06.00 мск 14 октября до 18.00 мск 15 октября. Росгидрометцентр обещает в выходные сильный ветер порывами до 15–18 м/с. «Желтый» — второй уровень, означающий потенциально опасную погоду.
Правительство Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность, а по возможности вообще не выезжать на дороги.
«Особую осторожность также следует проявлять пешеходам», — сказано в сообщении.
Напомним, 12 октября Петербург прошел испытание очередным штормом. Спасатели выезжали на ликвидацию последствий ненастья более 70 раз. Большинство вызовов было связано с поваленными ветром деревьями. В четверг пострадали две женщины — одной дерево упало прямо на голову, она спаслась чудом. Повреждены шесть автомобилей.
А петербургская дамба 12 октября спасла город от наводнения — причем, от особо опасного. Это было 34-е морское нагонное наводнение расчетным уровнем +212 см БС. И 14-е особо опасное наводнение, остановленное за период эксплуатации петербургского Комплекса защитных сооружений. От чего именно был спасен Петербург — можно посмотреть здесь.