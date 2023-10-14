Утро будет «желтым». Петербуржцев предупреждают об ухудшении погоды в субботу и воскресенье

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий, сообщила вечером 13 октября пресс-служба губернатора города.



Предупреждение будет действовать с 06.00 мск 14 октября до 18.00 мск 15 октября. Росгидрометцентр обещает в выходные сильный ветер порывами до 15–18 м/с. «Желтый» — второй уровень, означающий потенциально опасную погоду.

Правительство Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность, а по возможности вообще не выезжать на дороги.



«Особую осторожность также следует проявлять пешеходам», — сказано в сообщении.

