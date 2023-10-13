Путин — российскому журналисту: не читайте американские СМИ, они вас нехорошему научат

Не стоит читать американские СМИ, поскольку они часто искажают действительность, заявил 13 октября президент Владимир Путин после переговоров с руководителями стран СНГ.
«Вы зря читаете американские СМИ. Во-первых, они часто искажают действительность. <...> [Во-вторых], они вас нехорошему научат», — ответил Владимир Путин журналисту «Ведомостей», который спросил президента, правда ли, что российская авиабаза «Кант» в Киргизии опустела после начала СВО.
Далее президент РФ все-таки разъяснил, что 999-я авиабаза является действующим подразделением. Она является «фактором сдерживания экстремистов». Боевые самолеты и вертолеты на базе есть, заверил Путин.
По словам российского лидера, президент Киргизии многое делает для укрепления авиабазы в рамках ОДКБ.
Накануне президент Путин прилетел в Бишкек и провел переговоры с киргизским президентом Садыром Жапаровым. Это первая зарубежная поездка Путина в 2023 году. О чем говорили главы государств и как прошло празднование 20-летия авиабазы «Кант» в Киргизии, читайте здесь.