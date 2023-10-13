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    Петербургский судья, чьи деньги вчера считали сотрудники ФСБ, больше не судья

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    Квалификационная коллегия судей Петербурга собралась 13 октября, чтобы обсудить произошедшее накануне возле здания Красносельского районного суда.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, коллегия приняла решение о прекращении полномочий бывшего заместителя председателя суда Виктора Овчарова.

    «Более Виктор Викторович никакого отношения к судебной системе Санкт-Петербурга не имеет», — отметили в пресс-службе.

    Машину судьи накануне осматривали сотрудники ФСБ. В салоне нашли 2 млн 900 тыс. рублей. Все это грозит Овчарову уголовным делом о «получении взятки» или «посредничестве».

    Подробно читайте в материале.

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