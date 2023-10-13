Ни рыбы, ни мяса. Двухлетняя девочка скончалась в Красноярске из-за веганской диеты

В Красноярске родители не кормили дочку мясом, рыбой, молоком и другими необходимыми продуктами. Девочка скончалась. Следователи предъявили супружеской паре обвинения. Об этом сообщили в региональном следственном комитете 13 октября.



Родители посадили дочку на «диету» сразу после рождения. Они исключили из рациона ребенка мясо, рыбу, яйца, молоко и ряд других продуктов. Из-за этого у девочки развились хроническое расстройство питания и анемия. Кроме того, супруги полностью отказались от медпомощи, не водили ребенка к врачам и лечили дочку с помощью нетрадиционной медицины.

