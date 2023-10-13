Ни рыбы, ни мяса. Двухлетняя девочка скончалась в Красноярске из-за веганской диеты

В Красноярске родители не кормили дочку мясом, рыбой, молоком и другими необходимыми продуктами. Девочка скончалась. Следователи предъявили супружеской паре обвинения. Об этом сообщили в региональном следственном комитете 13 октября.
Родители посадили дочку на «диету» сразу после рождения. Они исключили из рациона ребенка мясо, рыбу, яйца, молоко и ряд других продуктов. Из-за этого у девочки развились хроническое расстройство питания и анемия. Кроме того, супруги полностью отказались от медпомощи, не водили ребенка к врачам и лечили дочку с помощью нетрадиционной медицины.
В апреле этого года двухлетняя девочка простудилась. Родители не обратились в больницу и лечили ребенка самостоятельно. Спустя два дня она скончалась. По данным издания NGS24, у ребенка был ковид.
36-летней матери и 35-летнему отцу предъявлены обвинения по двум статьям: «Неисполнение родительских обязанностей, совмещенное с жестоким обращением», и «Оставление ребенка в опасности». При этом, как сообщает NGS24, отец и мать отрицают, что они веганы и сыроеды. Они уверяют, что имеют проблемы с ЖКТ, поэтому не употребляют многие продукты и детей кормили тем же, что ели сами.
В семье остались еще две дочери — 4 и 7 лет. Органы системы профилактики взяли семью на контроль, начали процедуру по ограничению родительских прав.
Ранее у блогера-сыроеда родом из Петербурга скончался новорожденный сын. С момента рождения в феврале младенец ни разу не осматривался медиками. В начале марта мальчик, по словам родителей, заболел, начал задыхаться и отказываться от пищи. 4 дня семья выжидала, а затем повезла младенца в сочинскую больницу. По факту он попал к врачам уже мертвым.