«Господи... Там сын мой где-то, завтра свадьба». Подробности смертельного ДТП на дамбе

В результате ДТП на дамбе в Кронштадтском районе Петербурга минувшим вечером погиб один человек и пострадали двое. Ранее сообщалось только об одном пострадавшем . Подробности стали известны «Фонтанке» 13 октября. В соцсетях пишут, что эта авария произошла накануне свадьбы. Жених выжил, а его друг — нет.

ДТП случилось 12 октября около 19 часов на 127-м километре внешнего кольца КАД. По предварительной версии, 33-летний петербуржец на Nissan X-Trail, двигаясь в сторону Кронштадта, в месте дорожных работ не справился с управлением и влетел в водоналивные боны, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным KIA Sportage. За рулём «КИА» был 23-летний петербуржец, на пассажирском сидении его ровесник. Водитель «Спортейджа» скончался на месте. Его пассажир в удовлетворительном состоянии был доставлен в городскую больницу № 40. Туда же в состоянии средней тяжести госпитализирован водитель «Ниссана». Оба водителя в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекались.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» одна из подписчиц написала: «Господи... Там сын мой где-то... Завтра свадьба... Люди, скажите, как что». Фамилия женщины совпадает с фамилией пострадавшего пассажира «КИА».

«Напитки везли на завтрашнюю свадьбу друга, который тоже попал в ДТП, остался жив», — рассказала Любовь в «Мегаполисе». У Светланы в «ДТП и ЧП» больше подробностей: «Погиб совсем молодой парень, красивый. Остался маленький ребенок, сегодня уже должна была быть свадьба друга, он в больнице. Везли в ресторан напитки на свадьбу. А самое страшное, что он не виноват в ДТП! На встречку на большой скорости выехала машина».



Из-за аварии образовалась плотная пробка. В автобусе, стоявшем там, пассажир не выдержал — выбил окно и вышел.