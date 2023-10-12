Русское географическое общество объявило о начале подготовки к «Географическому диктанту». Пока только собирают заявки от площадок, которые хотят принять у себя познавательную акцию, но дата ее проведения уже известна — «Географический диктант» в 2023 году состоится 19 ноября. У нас есть примерно месяц, чтобы как следует подготовиться и в итоге блеснуть знаниями, а пока давайте проверим, может быть, вам и готовиться ни к чему не надо и вы и так всё знаете?
Попробуйте ответить на 11 вопросов из «Географического диктанта». Спорим, такого вы не знали?
И не забудьте показать эти задания своему учителю географии
12 октября 2023, 19:37
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