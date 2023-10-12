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    Попробуйте ответить на 11 вопросов из «Географического диктанта». Спорим, такого вы не знали?

    И не забудьте показать эти задания своему учителю географии

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    Чтобы ответить на все вопросы этого теста, недостаточно знать, где находятся стороны света
    Чтобы ответить на все вопросы этого теста, недостаточно знать, где находятся стороны светаФото: Игорь До / E1.RU
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    Русское географическое общество объявило о начале подготовки к «Географическому диктанту». Пока только собирают заявки от площадок, которые хотят принять у себя познавательную акцию, но дата ее проведения уже известна — «Географический диктант» в 2023 году состоится 19 ноября. У нас есть примерно месяц, чтобы как следует подготовиться и в итоге блеснуть знаниями, а пока давайте проверим, может быть, вам и готовиться ни к чему не надо и вы и так всё знаете?

    В течение первого десятилетия XVIII века в военных походах Петра I всегда сопровождало его любимое животное по кличке Лизетта. Это животное изображено на большинстве полотен позднего периода, сюжетом которых была деятельность первого российского императора. О каком животном идет речь?

    Красоты этого северного региона во все времена вдохновляли художников, музыкантов и кинематографистов. Здешняя природа служила декорациями для множества известных кинолент, в том числе «Остров», «А зори здесь тихие…», «Охота на пиранью». А на берегу реки Кумсы, впадающей в Онежское озеро, снимали «деревенские» сцены фильма «Любовь и голуби». О чем речь?

    Как правило, границы между часовыми зонами в нашей стране проходят по административным границам субъектов Российской Федерации. Однако из всякого правила найдется исключение. Назовите регион, который из-за своей значительной протяженности с запада на восток находится сразу в трех часовых зонах.

    Знак, изображенный на знаменитой картине Казимира Малевича, мы часто видим на географических картах. Какой это знак и что он обозначает?

    Этот город стал родиной не только известного сыра, но и редкого для России промысла по изготовлению сусального золота. Именно здесь был изготовлен материал для позолоты скульптур фонтана «Дружба народов» — главного символа Выставки достижений народного хозяйства, открытого в Москве в 1954 году. Кроме того, наименование этого города присутствует в названии последнего произведения Михаила Салтыкова-Щедрина, где во многом отражены воспоминания автора о собственном детстве, прошедшем в родовом гнезде. Что это за город?

    В произведении Николая Гоголя «Мертвые души» Чичиков покупает крестьян «на вывод» с намерением переселить их именно на эту территорию. Она вошла в состав Российской империи в XVIII веке после войн с Турцией и представляла собой практически незаселенную степь. В результате правительство всячески поощряло тех, кто был готов занять эти земли и облагородить. В какую губернию планировал переселить крестьян Чичиков?

    В честь этого старинного русского города, находящегося на месте слияния двух великих европейских рек, названа одна из станций московского метро, которая с 2020 года является самой широкой в России. До нее титул самой большой станции российского метро носила ее «сестра» — станция «Московская», расположенная в этом самом городе. О каком городе идет речь?

    Российский чайный путь — это часть великих караванных маршрутов Шелкового пути, по которому товары везли из Китая в Европу. Чайный путь благотворно влиял на освоение Сибири и Дальнего Востока России, развитие многих провинций. Сегодня его участки превратились в железнодорожные и автомагистрали, по которым между Россией, Монголией и Китаем продолжается торговый обмен. Какие города включены в список исторических населенных пунктов Российской Федерации, расположенных на Великом чайном пути?

    Название этого города, расположенного на правом берегу Волги в Ивановской области, связано с популярным в этих краях географическим термином, обозначающим низменную долину реки, на которую наносится ил во время разлива. На гербе города изображены ладьи с подложенными под днище бревнами-катками, с помощью которых суда перемещались на глубокую воду, а затем шли на веслах. Назовите этот город.

    Упоминание об одном из самых крупных по площади озер России встречается в древнерусской «Несторовой летописи» XII века. Существует не один вариант происхождения названия этого озера, а его именем названы река, деревня, село, город. Также его название носит углеродное озеро на поверхности самого крупного спутника Сатурна — Титана. В это озеро впадают 40 рек и вытекает только одна. Назовите его.

    О каком типе облаков идет речь в стихотворении Александра Пушкина «Туча»?
    Ты небо недавно кругом облегала,
    И молния грозно тебя обвивала;
    И ты издавала таинственный гром
    И алчную землю поила дождем.

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    Чтобы ответить на все вопросы этого теста, недостаточно знать, где находятся стороны света
    Чтобы ответить на все вопросы этого теста, недостаточно знать, где находятся стороны светаФото: Игорь До / E1.RU

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