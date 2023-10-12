Росавиация опровергла данные о 5 подавших сигнал тревоги над Россией самолетах

Полеты над российской территорией выполняются штатно, обеспечивается должный уровень безопасности, сообщили 12 октября в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, информация о сбое у пяти самолетов появилась на сервисе FlightRadar24.

Агентство опровергло сообщение ТАСС о срабатывании сигналов тревоги. Уточняется, что «специалисты Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не фиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в системе управления воздушным движением».

По данным Росавиации, информация о сигналах тревоги с российских авиалайнеров появилась на иностранном сервисе отслеживания полетов FlightRadar24, где, предположительно, произошел системный сбой. В ведомстве напомнили, что специалисты из РФ не несут ответственность за сведения, которые предоставляет данный сервис.