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    Росавиация опровергла данные о 5 подавших сигнал тревоги над Россией самолетах

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    Полеты над российской территорией выполняются штатно, обеспечивается должный уровень безопасности, сообщили 12 октября в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, информация о сбое у пяти самолетов появилась на сервисе FlightRadar24.

    Агентство опровергло сообщение ТАСС о срабатывании сигналов тревоги. Уточняется, что «специалисты Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не фиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в системе управления воздушным движением».

    По данным Росавиации, информация о сигналах тревоги с российских авиалайнеров появилась на иностранном сервисе отслеживания полетов FlightRadar24, где, предположительно, произошел системный сбой. В ведомстве напомнили, что специалисты из РФ не несут ответственность за сведения, которые предоставляет данный сервис.

    Днем госагентство ТАСС, ссылаясь на источники в авиационных службах, сообщило о том, что пять авиалайнеров, летящих в Москву и Петербург, подали сигналы тревоги. Затем журналисты назвали причину — «сбой в системе отслеживания».

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