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    ТАСС: пять российских самолетов подали сигналы тревоги, два из них летят в Петербург

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    Пять авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете над российской территорией, пишет 12 октября государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.

    Уточняется, что речь идет о самолетах, следующих из Череповца в Москву, из Самары в Санкт-Петербург и из Петрозаводска в Москву. По данным собеседника агентства, пилоты выставили код ответчика «Общая тревога», находясь в полете. После этого сигналы тревоги подали рейсы Сабетта — Москва, Петрозаводск — Санкт-Петербург.

    В пресс-службе аэропорта Пулково сообщили «Фонтанке», что аэропорт работает в штатном режиме.

    По данным онлайн-табло Пулково, ближайший рейс из Самары в Петербург выполняет авиакомпания Smartavia. Рейс 5N 532 должен приземлиться в Пулково в 15:05. В 12:30 в аэропорт прибыл борт авиакомпании «Россия» FV 6238, он также следовал по маршруту Самара — Петербург.

    Согласно информации онлайн-табло аэропортов Петербурга и Петрозаводска, никакие рейсы из Петрозаводска в Северную столицу в ближайшее время не запланированы.

    Фото: скриншот онлайн-табло Пулково
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    Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Петрозаводска
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    В Росавиации сообщение ТАСС не комментировали.

    Фото: скриншот онлайн-табло Пулково
    Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Петрозаводска

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