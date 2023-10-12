ТАСС: пять российских самолетов подали сигналы тревоги, два из них летят в Петербург

Пять авиалайнеров подали сигналы тревоги в полете над российской территорией, пишет 12 октября государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах.
Уточняется, что речь идет о самолетах, следующих из Череповца в Москву, из Самары в Санкт-Петербург и из Петрозаводска в Москву. По данным собеседника агентства, пилоты выставили код ответчика «Общая тревога», находясь в полете. После этого сигналы тревоги подали рейсы Сабетта — Москва, Петрозаводск — Санкт-Петербург.
В пресс-службе аэропорта Пулково сообщили «Фонтанке», что аэропорт работает в штатном режиме.
По данным онлайн-табло Пулково, ближайший рейс из Самары в Петербург выполняет авиакомпания Smartavia. Рейс 5N 532 должен приземлиться в Пулково в 15:05. В 12:30 в аэропорт прибыл борт авиакомпании «Россия» FV 6238, он также следовал по маршруту Самара — Петербург.
Согласно информации онлайн-табло аэропортов Петербурга и Петрозаводска, никакие рейсы из Петрозаводска в Северную столицу в ближайшее время не запланированы.
В Росавиации сообщение ТАСС не комментировали.