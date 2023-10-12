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    Названа причина массовой подачи сигналов тревоги с российских самолетов

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    Сигналы тревоги с российских авиалайнеров были получены из-за сбоя в электронной системе отслеживания самолетов, сообщает 12 октября госагентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

    «В системе отслеживания произошел сбой, происшествий с самолетами не произошло», — рассказал источник издания.

    Ранее появилась информация, что пять самолетов, два из которых летят в Петербург, отправили сигналы тревоги во время полета над территорией РФ. В пресс-службе Пулково сообщили «Фонтанке», что аэропорт работает штатно. Росавиация ситуацию не комментировала.

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    Комментарии 7

    Гость12 Окт 2023 в 13:35
    Интеллект шутит
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