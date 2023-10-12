    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, ю-з

    738мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd99.98eur105.95

    Ограничения для автопарка мотивировали дорожников выплатить пожилой петербурженке деньги за травму от гололеда

    1203
    1 комментарий

    Петербургские судебные приставы помогли пенсионерке взыскать с дорожной организации компенсацию за плохую уборку улиц. Женщина получила травму, поскользнувшись на наледи.

    На исполнение в Пушкинский районный отдел судебных приставов поступили документы о взыскании с дорожной организации 100 тысяч рублей в пользу 81-летней жительницы города, сообщает 12 октября пресс-служба УФССП по Петербургу. В декабре 2022 года женщина поскользнулась и упала из-за наледи возле своего дома в Пушкине и сломала руку. Выяснилось, что дорожная организация не убрала участок своевременно. Районный прокурор обратился в суд в интересах пострадавшей, вина организации была доказана, и суд обязал компанию выплатить пенсионерке моральную компенсацию.

    Во исполнение решения суда пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автопарка организации: 94 легковых, грузовых и специализированных автомобилей. Это заставило компанию-должника поспешить с выплатой долга, и вскоре нужная сумма поступила на счет отдела и была отправлена пострадавшей.

    В ведомстве отмечают, что с начала года с этой дорожной организации было взыскано еще 90 тысяч рублей в пользу пострадавших при таких же обстоятельствах.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСудебные приставыГололедУборка улиц
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close