Ограничения для автопарка мотивировали дорожников выплатить пожилой петербурженке деньги за травму от гололеда

Петербургские судебные приставы помогли пенсионерке взыскать с дорожной организации компенсацию за плохую уборку улиц. Женщина получила травму, поскользнувшись на наледи.
На исполнение в Пушкинский районный отдел судебных приставов поступили документы о взыскании с дорожной организации 100 тысяч рублей в пользу 81-летней жительницы города, сообщает 12 октября пресс-служба УФССП по Петербургу. В декабре 2022 года женщина поскользнулась и упала из-за наледи возле своего дома в Пушкине и сломала руку. Выяснилось, что дорожная организация не убрала участок своевременно. Районный прокурор обратился в суд в интересах пострадавшей, вина организации была доказана, и суд обязал компанию выплатить пенсионерке моральную компенсацию.
Во исполнение решения суда пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автопарка организации: 94 легковых, грузовых и специализированных автомобилей. Это заставило компанию-должника поспешить с выплатой долга, и вскоре нужная сумма поступила на счет отдела и была отправлена пострадавшей.
В ведомстве отмечают, что с начала года с этой дорожной организации было взыскано еще 90 тысяч рублей в пользу пострадавших при таких же обстоятельствах.