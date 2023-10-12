Wildberries ввел комиссию при оплате картами Mastercard и Visa

Маркетплейс Wildberries 9 октября начал взимать комиссию в размере 3 % от стоимости покупки, если покупатель платит картами международных платежных систем Visa и Mastercard. Об этом пишут 12 октября «Ведомости» со ссылкой на свои источники.



Чтобы не платить комиссию, клиенты могут пользоваться картами «Мир», Системой быстрых платежей (СБП), SberPay, рассказал директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников.



Причина нововведения, по его словам, — особенности операционно-технологического процесса. Комиссия идёт на вознаграждение банка, осуществляющего обработку платежа, так как у Wildberries сейчас отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным в России.

