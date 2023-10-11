Депутат Госдумы предложил ограничивать «недружественных релокантов» при приеме на работу

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в законодательство термин «недружественные релоканты», а заодно и продумать санкции в отношении таких граждан, передает в среду, 11 октября, РИА Новости.

«Вполне должен существовать термин «недружественные релоканты», который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей», — заявил депутат.

Он добавил, что термином «релоканты» все чаще называют «представителей шоу-бизнеса, крупных олигархов, которые критиковали нашу страну на Западе, а теперь вернулись обратно в Россию зализывать раны».