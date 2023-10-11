Депутат Госдумы предложил ограничивать «недружественных релокантов» при приеме на работу

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в законодательство термин «недружественные релоканты», а заодно и продумать санкции в отношении таких граждан, передает в среду, 11 октября, РИА Новости.
«Вполне должен существовать термин «недружественные релоканты», который подразумевал бы, что человек в своё время не только покинул Россию и работает из-за рубежа, но и сделал это по политическим мотивам, с попыткой унижения своего государства и людей», — заявил депутат.
Он добавил, что термином «релоканты» все чаще называют «представителей шоу-бизнеса, крупных олигархов, которые критиковали нашу страну на Западе, а теперь вернулись обратно в Россию зализывать раны».
Общественное порицание, по мнению Хамзаева, должно трансформироваться в юридические нормы, подобные тем, которые действуют в отношении иностранных агентов, но в сфере трудового законодательства, с ограничениями при трудоустройстве и «обязательным отчетом в Минтруд, по примеру отчётов иноагентов в Минюст».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 октября заявил, что релоканты, делавшие заявления против РФ и финансировавшие ВСУ, по возвращении в Россию могут быть привлечены по статье о государственной измене и даже отправлены «на рудники» где-нибудь, где «не бывает лета».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Володина, отметил, что с теми, кто занял «ярко выраженную антироссийскую позицию» и встал на сторону Киева, «нам не по пути».