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    «Должны быть рудники». Володин изменил свое предложение про размещение релокантов в Магадане

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    76 комментариев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что релоканты, делавшие заявления против РФ, по возвращении в Россию могут понести ответственность по статье о государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 11 октября, со ссылкой на видео в Telegram-канале депутата Розы Чемерис.

    «Надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и ещё финансировали вооруженные силы Украины», — сказал Володин в ходе закрытой части заседания российского парламента.

    Также председатель Госдумы скорректировал свое недавнее заявление о размещении вернувшихся релокантов в Магадане. «Это, скорее всего, как предложил Николай Харитонов, должны быть рудники, и территорию надо посмотреть <…> чтобы там не было лета», — добавил он.

    Володин поменял свое предложение после слов губернатора Магаданской области Сергея Носова, что на Колыме не примут тех релокантов, которые критиковали Россию и поддерживали Украину.

    Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал критиковавшим Россию и ВС РФ релокантам не возвращаться на родину. Он сказал, что по возвращении «Магадан им обеспечен».

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    Комментарии 76

    Гость11 Окт 2023 в 16:46
    Еще поедет.
    +0−0
    Гость11 Окт 2023 в 16:41
    урановые
    +0−0
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