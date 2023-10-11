«Должны быть рудники». Володин изменил свое предложение про размещение релокантов в Магадане

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что релоканты, делавшие заявления против РФ, по возвращении в Россию могут понести ответственность по статье о государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 11 октября, со ссылкой на видео в Telegram-канале депутата Розы Чемерис.



«Надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и ещё финансировали вооруженные силы Украины», — сказал Володин в ходе закрытой части заседания российского парламента.