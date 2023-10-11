«Должны быть рудники». Володин изменил свое предложение про размещение релокантов в Магадане

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что релоканты, делавшие заявления против РФ, по возвращении в Россию могут понести ответственность по статье о государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 11 октября, со ссылкой на видео в Telegram-канале депутата Розы Чемерис.
«Надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и ещё финансировали вооруженные силы Украины», — сказал Володин в ходе закрытой части заседания российского парламента.
Также председатель Госдумы скорректировал свое недавнее заявление о размещении вернувшихся релокантов в Магадане. «Это, скорее всего, как предложил Николай Харитонов, должны быть рудники, и территорию надо посмотреть <…> чтобы там не было лета», — добавил он.
Володин поменял свое предложение после слов губернатора Магаданской области Сергея Носова, что на Колыме не примут тех релокантов, которые критиковали Россию и поддерживали Украину.
Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал критиковавшим Россию и ВС РФ релокантам не возвращаться на родину. Он сказал, что по возвращении «Магадан им обеспечен».