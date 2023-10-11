Щетки, шары и манекены. Мусорный завод рядом с Пулково получил разрешение от орнитологов

Невский экологический оператор получил положительное орнитологическое заключение, необходимое для строительства второй очереди комплекса по переработке отходов «Волхонка». От ворон будут отбиваться шарами и щетками, Пулково вне опасности.



По данным «Фонтанки», разрешение выдано в начале октября. Оно требовалось для строительства второй очереди завода на Волхонке на 400 тысяч тонн отходов в год, так как он находится близко к аэропорту Пулково и может привлекать «самолетоопасных» птиц. Согласно тексту, на месте замечена смешанная стая ворон и грачей, но корма для них предприятие предоставлять не будет, так как открытого хранения отходов не предполагается. Проектная документация предполагает применение особых грузовиков и ворот, а также репеллентов разных типов: щетки и зеркальные устройства на местах присаживания птиц, воздушные шары, манекены, акустические отпугиватели. Эти меры экспертиза сочла достаточными.

