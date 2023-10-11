Падение рабочего в шахту строящейся «СКА Арены» стало уголовным делом. Опасная зона не была огорожена

Следствие ищет нарушение правил безопасности при ведении строительных работ на стройке «СКА Арены» на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге после падения 22-летнего рабочего в вентиляционную шахту.



Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, дело по первой части статьи 216 УК Следственный комитет возбудил накануне. При осмотре места, где пострадал работник подрядной организации, выяснилось, что защитных ограждений перед проёмами и шахтами нет.

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Московского района.