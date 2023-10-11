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    ЧП в метро Москвы устроила последняя «Яуза» по дороге на «пенсию» — подробнее о поезде-неудачнике. МЧС показывает, как режут вагоны

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    Сотрудники МЧС проводят аварийно-спасательные работы на станции метро «Печатники» в Москве. На кадрах, которые публикует ведомство в своём телеграм-канале, видно, что спасатели разрезают вагоны, чтобы потом отбуксировать в депо. К работе на месте ЧП привлечены 134 человека и 41 единиц техники.

    МЧС России

    Напомним, 11 октября в 10:22 на станции «Печатники» состав, следовавший из депо без пассажиров, врезался в поезд с пассажирами, который стоял у перрона. Пострадали пять человек, самые серьёзные травмы получил машинист тёмно-серого поезда — «Яузы».

    Фото: MSK1.RU
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    Скриншот с сайта <a href="https://mtmuseum.com/yauza" class="io-leave-page _" target="_blank">mtmuseum.com/yauza</a>
    Скриншот с сайта mtmuseum.com/yauza
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    Музей транспорта Москвы на своём сайте подробно рассказывает про поезд «Яуза». Он стал первой постсоветской новинкой Мытищинского машиностроительного завода, переименованного в ОАО «Метровагонмаш». К постройке первого опытного поезда приступили в 1990 году, а три года спустя состав из пяти вагонов продемонстрировали президенту Борису Ельцину и мэру Юрию Лужкову. Вагоны имеют тёмно-серый цвет, поскольку кузова изготовлен из нержавеющей стали. Постройку «Яуз» прекратили в 2004 году. За всё время было выпущено 14 головных вагонов модели 81−720 и 35 промежуточных 81−721. Вагоны продолжали ходить по коротким веткам, при этом на подмену им держали устаревшие, но более надежные поезда старых серий. Ситуация с ними описывалась фразой «держать больно, бросить жалко». Нужен был формальный повод, чтобы отправить вагоны в утиль, и им стало ЧП в 2019 году. Тогда две «Яузы» столкнулись без пассажиров в оборотном тупике станции «Каховская», были повреждены автосцепки обоих поездов, а машинист аварийного состава получил ушибы рёбер. Причиной назвали самопроизвольный отпуск тормозов неисправного состава. После этого все «Яузы» были сняты с эксплуатации.

    Паблик «Московский транспорт — мониторинг новостей» вчера вечером писал, что на сегодняшнее утро запланирован перегон последних четырёх вагонов «Яузы» из «Печатников» в «Измайлово», и они будут храниться в ТЧ-3, а на прошлой неделе семь вагонов «Яузы» своим ходом ушли из «Печатников» в «Митино» на утилизацию.

    Член профессионального сообщества Ассоциации юристов России Давид Данелия в интервью MSK1.RU отметил: «К ответственности привлекут либо машиниста, либо технического специалиста, который разрешил составу выйти на линию».

    Другой источник издания рассказал: «За управлением «Яузы» был один из высокопоставленных руководителей метрополитена, отвечающий за безопасность».

    Он подчеркнул, что «проблема не в самой «Яузе», а в машинисте». «Да, была авария в 2019 году, но сейчас не тот случай», — добавил источник.

    Подобные ЧП время от времени происходят в Москве, и один раз такое было в Ленинграде. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Фото: MSK1.RU
    Скриншот с сайта <a href="https://mtmuseum.com/yauza" class="io-leave-page _" target="_blank">mtmuseum.com/yauza</a>
    Скриншот с сайта mtmuseum.com/yauza

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