ЧП в метро Москвы устроила последняя «Яуза» по дороге на «пенсию» — подробнее о поезде-неудачнике. МЧС показывает, как режут вагоны

Сотрудники МЧС проводят аварийно-спасательные работы на станции метро «Печатники» в Москве. На кадрах, которые публикует ведомство в своём телеграм-канале, видно, что спасатели разрезают вагоны, чтобы потом отбуксировать в депо. К работе на месте ЧП привлечены 134 человека и 41 единиц техники.



МЧС России

Напомним, 11 октября в 10:22 на станции «Печатники» состав, следовавший из депо без пассажиров, врезался в поезд с пассажирами, который стоял у перрона. Пострадали пять человек, самые серьёзные травмы получил машинист тёмно-серого поезда — «Яузы».



Скриншот с сайта mtmuseum.com/yauza Поделиться Поделиться





Музей транспорта Москвы на своём сайте подробно рассказывает про поезд «Яуза». Он стал первой постсоветской новинкой Мытищинского машиностроительного завода, переименованного в ОАО «Метровагонмаш». К постройке первого опытного поезда приступили в 1990 году, а три года спустя состав из пяти вагонов продемонстрировали президенту Борису Ельцину и мэру Юрию Лужкову. Вагоны имеют тёмно-серый цвет, поскольку кузова изготовлен из нержавеющей стали. Постройку «Яуз» прекратили в 2004 году. За всё время было выпущено 14 головных вагонов модели 81−720 и 35 промежуточных 81−721. Вагоны продолжали ходить по коротким веткам, при этом на подмену им держали устаревшие, но более надежные поезда старых серий. Ситуация с ними описывалась фразой «держать больно, бросить жалко». Нужен был формальный повод, чтобы отправить вагоны в утиль, и им стало ЧП в 2019 году. Тогда две «Яузы» столкнулись без пассажиров в оборотном тупике станции «Каховская», были повреждены автосцепки обоих поездов, а машинист аварийного состава получил ушибы рёбер. Причиной назвали самопроизвольный отпуск тормозов неисправного состава. После этого все «Яузы» были сняты с эксплуатации.



Паблик «Московский транспорт — мониторинг новостей» вчера вечером писал, что на сегодняшнее утро запланирован перегон последних четырёх вагонов «Яузы» из «Печатников» в «Измайлово», и они будут храниться в ТЧ-3, а на прошлой неделе семь вагонов «Яузы» своим ходом ушли из «Печатников» в «Митино» на утилизацию.

Член профессионального сообщества Ассоциации юристов России Давид Данелия в интервью MSK1.RU отметил: «К ответственности привлекут либо машиниста, либо технического специалиста, который разрешил составу выйти на линию».



Другой источник издания рассказал: «За управлением «Яузы» был один из высокопоставленных руководителей метрополитена, отвечающий за безопасность».

