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    Горсуд оставил в силе штраф для «Зенита» за чемпионский парад

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    Санкт-Петербургский городской суд подтвердил постановление Петроградского районного суда, который ранее привлек АО «ФК «Зенит» за нарушение правил организации массовых мероприятий во время празднования чемпионского парада 13 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

    Ранее футбольный клуб оштрафовали на 300 тысяч в соответствии с частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Организация массовых мероприятий, которые повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил»).

    Защитник АО «ФК «Зенит» не согласился с наказанием и подал жалобу на постановление районного суда. Однако городской суд оставил решение в силе. Подробнее о том, какими проблемами для петербургского клуба обернулось празднование пятого чемпионства подряд, читайте в материале «Фонтанки».

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