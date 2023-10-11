Горсуд оставил в силе штраф для «Зенита» за чемпионский парад

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил постановление Петроградского районного суда, который ранее привлек АО «ФК «Зенит» за нарушение правил организации массовых мероприятий во время празднования чемпионского парада 13 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Ранее футбольный клуб оштрафовали на 300 тысяч в соответствии с частью 1 статьи 20.2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Организация массовых мероприятий, которые повлекли нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил»).
Защитник АО «ФК «Зенит» не согласился с наказанием и подал жалобу на постановление районного суда. Однако городской суд оставил решение в силе. Подробнее о том, какими проблемами для петербургского клуба обернулось празднование пятого чемпионства подряд, читайте в материале «Фонтанки».