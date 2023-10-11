Песков — о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией: новость тревожная

Москва будет ждать более подробной информации о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией, но опасный прецедент по реализации терактов на подобной инфраструктуре уже есть, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы», — заявил Дмитрий Песков, напоминая о подрыве трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Песков назвал новость тревожной и уточнил, что в Кремле будут ждать более подробной информации о происшествии.
8 октября газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений об утечке. В ночь на воскресенье специалисты заметили «необычное падение давления». Позиция Финляндии сводится к тому, что газопровод мог быть поврежден в результате внешнего воздействия, речь идет в том числе о саботаже.
При этом норвежские сейсмологи зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 километрах от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже пообещал «решительный ответ», если информация о намеренной атаке на газопровод подтвердится.