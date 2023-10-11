Песков — о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией: новость тревожная

Москва будет ждать более подробной информации о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией, но опасный прецедент по реализации терактов на подобной инфраструктуре уже есть, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы», — заявил Дмитрий Песков, напоминая о подрыве трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Песков назвал новость тревожной и уточнил, что в Кремле будут ждать более подробной информации о происшествии.