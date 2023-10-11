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    Песков — о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией: новость тревожная

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    Москва будет ждать более подробной информации о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией, но опасный прецедент по реализации терактов на подобной инфраструктуре уже есть, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Опасные прецеденты по осуществлению терактов объектов критической инфраструктуры уже были созданы», — заявил Дмитрий Песков, напоминая о подрыве трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

    Песков назвал новость тревожной и уточнил, что в Кремле будут ждать более подробной информации о происшествии.

    8 октября газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений об утечке. В ночь на воскресенье специалисты заметили «необычное падение давления». Позиция Финляндии сводится к тому, что газопровод мог быть поврежден в результате внешнего воздействия, речь идет в том числе о саботаже.

    При этом норвежские сейсмологи зафиксировали вероятный взрыв в Балтийском море в 20 километрах от эстонского города Палдиски, где проходит Balticconnector.

    Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже пообещал «решительный ответ», если информация о намеренной атаке на газопровод подтвердится.

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    ГазопроводВзрывУтечкаПовреждениеФинляндия
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    Комментарии 19

    Гость11 Окт 2023 в 13:47
    новость треножная
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