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    Мужчина, погибший в Рыбацком, оказался известным художником-декоратором из Северодвинска

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    Страшная смерть пожилого мужчины потрясла накануне обитателей ЖК «Речной» в Рыбацком. 11 октября «Фонтанка» выяснила личность погибшего.

    80-летний мужчина оказался известным в Северодвинске и Архангельске художником-декоратором Виктором Фесенко. Большую часть своей жизни он отдал служению в Северодвинском драмтеатре. Он оформлял сцену для постановок «Заповедная зона», «Самоубийца», «Калека с острова Инишмаан». Также мужчина увлекался живописью и выставлял свои работы на продажу. На страничке в соцсетях художник делился работами известных и малоизвестных живописцев, видел красоту в повседневном.

    Погибший оставил записку своим дочерям и близким, в которой рассказал, что у него обнаружили рак.

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